ОПЕК снизил прогноз добычи нефти в США

ОПЕК снизил прогноз добычи нефти и конденсата в США в 2025 году на 50 тыс. баррелей в сутки, теперь ожидает роста на 240 тыс. баррелей в сутки – до 13,47 млн баррелей в сутки.

ОПЕК снизил прогноз добычи нефти и конденсата в США в 2025 году на 50 тыс. баррелей в сутки, теперь ожидает роста на 240 тыс. баррелей в сутки – до 13,47 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, это следует из февральского доклада организации.

В прошлом месяце организация прогнозировала добычу нефти и конденсата в США в текущем году на уровне в среднем 13,52 млн баррелей в сутки.

Согласно таблице к докладу, показатель в 2024 году составил в среднем 13,23 млн баррелей в сутки - на 290 тыс. баррелей в сутки больше, чем годом ранее.

При этом в 2026 году, по прогнозу ОПЕК, добыча нефти и конденсата в США в годовом выражении вырастет на 170 тыс. баррелей в сутки – до среднего показателя в 13,64 млн баррелей в сутки.