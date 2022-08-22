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ОПЕК+ скоро начнет работу над новым соглашением

ОПЕК+ скоро начнет работу над новым соглашением ОПЕК+ в ближайшее время начнет работу над новым соглашением на период после 2022 года и намерена сделать его более эффективным.
Энергетика
22 августа 2022 г. 21:12
ОПЕК+ скоро начнет работу над новым соглашением

ОПЕК+ в ближайшее время начнет работу над новым соглашением на период после 2022 года и намерена сделать его более эффективным.

Как передает Report, об этом заявил в интервью Bloomberg министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман. По его словам, у альянса есть инструменты борьбы с волатильностью нефтяного рынка, включая сокращение добычи.

"Скоро мы начнем работу над новым соглашением на период после 2022 года на базе нашего предыдущего опыта, успехов и достижений. Мы намерены сделать новое соглашение более эффективным, чем раньше", - сказал министр.

"ОПЕК+ сталкивалась с гораздо более сложной окружающей средой в прошлом, и мы стали более сильными и сплоченными, чем когда бы то ни было. У ОПЕК+ есть обязательства, гибкость и средства в рамках существующих механизмов декларации о сотрудничестве, чтобы справиться с этими проблемами и предоставить рекомендации, включающие сокращение производства в любое время и в разных формах, как это было четко и неоднократно продемонстрировано в 2020 и 2021 годах", - отметил он.

Соглашение ОПЕК+ было заключено в конце 2016 года на фоне падения мировых цен на энергоносители и заработало с 2017 года. С мая 2020 года сделка работает в обновленном виде и будет действовать до конца текущего года.

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