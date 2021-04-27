ОПЕК+ сегодня проведет заседание мониторингового комитета

Мохаммед Баркиндо заявил о наличии позитивных сигналов в отношении восстановления мировой экономики и перспектив нефтяной отрасли

Альянс ОПЕК+ во вторник проведет заседание министерского мониторингового комитета — на день раньше изначальных планов.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости два источника в делегациях альянса.

Начало заседания, которое уже традиционно состоится в онлайн-формате, запланировано на 16.00 (по бакинскому времени).

В понедельник генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, выступая на заседании техкомитета экспертов ОПЕК+, заявил о наличии позитивных сигналов в отношении восстановления мировой экономики и перспектив нефтяной отрасли. Однако он также подчеркнул, что есть много факторов, которые все еще требуют тщательного мониторинга и бдительности.

Сам техкомитет ОПЕК+ при этом повысил прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2021 году до 6 миллионов баррелей в сутки с мартовской оценки в 5,6 миллиона баррелей, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов альянса. Но одновременно было отмечено влияние вспышек заболеваемости коронавирусом в Бразилии и Индии, которые могут "сорвать" процесс восстановления спроса на сырье.

Ранее министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ был запланирован на 28 апреля, в один день с заседанием всех глав делегаций альянса. Как сообщал вице-премьер РФ Александр Новак, если не произойдет ничего экстраординарного, задачей на этом заседании будет анализ ситуации на рынке нефти и, вероятно, подтверждение ранее принятых планов.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере восстановления ситуации ограничения корректировались, и на этот апрель они составляют 6,9 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

С мая ОПЕК+ согласовал дальнейшее уменьшение объема сокращаемой добычи — до 6,55 миллиона баррелей в сутки, с июня — до 6,2 миллиона, с июля — до 5,76 миллиона. А с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии и постепенного выхода из него ограничения альянса в апреле составляют 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае — 7,3 миллиона, в июне — 6,6 миллиона и 5,76 миллиона в июле.