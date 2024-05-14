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ОПЕК: Рост мирового спроса на нефть в 2025 году останется на уровне 1,8 млн баррелей в сутки

ОПЕК: Рост мирового спроса на нефть в 2025 году останется на уровне 1,8 млн баррелей в сутки Организация стран экспортеров нефти (ОПЕК) в очередной раз сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году на уровне 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) до 104,46 млн баррелей в сутки.
Энергетика
14 мая 2024 г. 18:02
ОПЕК: Рост мирового спроса на нефть в 2025 году останется на уровне 1,8 млн баррелей в сутки

Организация стран экспортеров нефти (ОПЕК) в очередной раз сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году на уровне 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) до 104,46 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом указано в майском отчете организации.

В отчете указано, что ОПЕК, как и в марте ожидает, что мировой спрос на нефть в 2024 году составит 104,46 млн б/с в сутки после 102,21 млн б/с в 2023 году. Такому росту, считает организация, способствует увеличение спроса на авиаперевозки и активность промышленности, а также строительной и сельскохозяйственной деятельности в странах, не входящих в ОЭСР. Кроме того, на спрос на нефть повлияет развитие нефтехимической отрасли в Китае и на Ближнем Востоке.

ОПЕК ожидает, что рост мирового спроса на нефть в 2025 году останется на уровне 1,8 млн баррелей в сутки. Ожидается, что в регионе ОЭСР спрос увеличится примерно на 0,1 млн б/с, в то время как спрос в странах, не входящих в организацию, увеличится на 1,7 млн б/с.

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