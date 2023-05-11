ОПЕК: Рост мирового спроса на нефть в 2023 году составит 2,3 млн баррелей в сутки

ОПЕК по-прежнему ожидает роста мирового спроса на нефть в 2023 году на 2,3 млн баррелей в сутки.

ОПЕК по-прежнему ожидает роста мирового спроса на нефть в 2023 году на 2,3 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в майском докладе организации.

"На 2023 год прогноз роста мирового спроса на нефть также совпадает с оценкой предыдущего месяца и составляет 2,3 млн баррелей в сутки, при этом рост в странах ОЭСР увеличится на 0,07 млн баррелей, а в странах, не входящих в ОЭСР, составит почти 2,3 млн баррелей", - сказано в докладе.

В 2023 году общий мировой спрос на нефть достигнет 101,9 миллиона баррелей в сутки.

"Однако этот прогноз зависит от многих факторов неопределенности, включая развитие мировой экономики и сохраняющуюся геополитическую напряженность", - добавляет организация.

В апреле ОПЕК ожидала мировой спрос на нефть на уровне 101,89 млн баррелей в сутки. В мае прогноз немного скорректирован - повышен на 10 тыс. баррелей, до 101,9 млн баррелей в сутки.

Незначительные корректировки в сторону повышения были сделаны в связи с более высокими, чем ожидалось, показателями экономики Китая, поясняет ОПЕК. Согласно приложенным материалам, потребление нефти в этой стране вырастет в текущем году на 5,4%, до 15,66 млн баррелей в сутки.

В то же время в других регионах ожидается небольшое снижение из-за экономических проблем, которые, вероятно, будут оказывать давление на спрос на нефть, прогнозирует организация. В частности, спрос может снизиться в 2023 году на 0,01% в США и на 0,4% в Европе.