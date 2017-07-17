ОПЕК резко повысил прогноз по электромобилям

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Баку. 17 июля. . REPORT.AZ/ ОПЕК примерно в 4 раза повысил прогноз по количеству электромобилей. Как сообщает Report со ссылкой на газету Hürriyet, организация изменила прогноз с 46 до 266 млн единиц электромобилей до 2040 года.

Согласно отчету организации, в 2040 году электромобили составят 12% авторынка. Отметим, что двумя годами ранее этот прогноз ОПЕК составлял 2%.

Проведенные в международном масштабе исследования показали, что до 2040 года электромобили снизят спрос на нефть на 8 млн баррелей/день или примерно на 8% с учетом сегодняшнего спроса, что нанесет ущерб мировой нефтяной промышленности на 700 млрд долларов в год.

Наряду с ОПЕК, Международное энергетическое агентство (IEA) повысило прогноз по количеству электромобилей на 2030 год в 2,5 раза – с 23 до 58 млн единиц.

Компания ExxonMobil увеличила этот прогноз на 2040 год на более чем 50% - с 65 до 100 млн единиц. Прогноз BP на 2035 год вырос на 40% - до 100 млн электромобилей. Statoil же прогнозирует, что удельный вес электромобилей в общем объеме автопродаж достигнет 30% к 2030 году.