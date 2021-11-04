ОПЕК+ рекомендовал сохранить план по увеличению добычи на 0,4 млн б/с в декабре

Мониторинговый комитет ОПЕК+ в четверг после встречи, длившейся менее часа, рекомендовал странам альянса сохранить план по увеличению добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки в декабре.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ в четверг после встречи, длившейся менее часа, рекомендовал странам альянса сохранить план по увеличению добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки в декабре.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в делегации одной из стран.

"Рекомендация в прежнем направлении - [увеличение] на 400 тысяч баррелей в сутки", - сказал он.

Согласно повестке ОПЕК, министерская конференция, на которой будет рассмотрена эта рекомендация, должна начаться в 18:00 (по бакинскому времени).