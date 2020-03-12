ОПЕК разослала приглашения для участия в техкомитете

Секретариат ОПЕК в среду вечером разослал приглашения восьми странам - участницам мониторингового комитета ОПЕК+ для участия в экспертной встрече, которая состоится 18 марта 2020 года.

Как передает Report, российская сторона приглашение также получила, сообщил ТАСС источник в ОПЕК.

Совещание экспертов техкомитета пройдет в режиме видеосвязи. Такое решение было принято в связи рекомендациями властей Австрии ограничить массовые мероприятия в связи с распространением коронавируса.

Повестка заседания и сопутствующие материалы еще готовятся и будут направлены участникам позже, сказал собеседник агентства.

Напомним, что страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, либо о ее продлении.Министр энергетики Александр Новак заявил, что Москва не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса: Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти.В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на рынке, в понедельник падение цен достигало 30%.По состоянию на 4:48 мск четверга стоимость нефти Brent снижается до 34,21 доллара США за баррель.