ОПЕК+ рассмотрит продление нынешних сокращений добычи

ОПЕК+ рассматривает возможность продления существующих сокращений добычи нефти на один-три месяца.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на одного из делегатов предстоящей июньской встречи ОПЕК+.

"ОПЕК+ обсудит вопрос о продлении срока договора о сокращении объемов добычи нефти", - говорится в сообщении.По словам делегата, поскольку ситуация на рынке нефти быстро меняется, предпочтение отдается принятию краткосрочных мер.Напомним, что ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти намиллиона баррелей в сутки в мае-июне,миллиона во втором полугодии имиллиона далее до конца апрелягода.

Страны ОПЕК+ 9-10 июня планируют обсудить ситуацию на рынке и первые результаты сделки в режиме видеоконференции. А на 8 июня планируется заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. При этом президент ОПЕК, министр энергетикиАлжира Мухамед Аркаб предложил перенести заседание с 9-10 июня на 4 июня