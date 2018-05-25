ОПЕК+ рассматривает возможное смягчение условий сделки по сокращению добычи

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ "ОПЕК и ее союзники рассматривают вероятность того, что условия сделки по сокращению добычи нефти могут быть смягчены, решение при этом еще не принято".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказал в интервью агентству Bloomberg министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Страны ОПЕК+ нацелены на баланс на нефтяном рынке, а не на избыточную коррекцию, и Саудовская Аравия, и Россия планируют провести еще, по крайней мере, две встречи до переговоров в июне в Вене", - приводит агентство слова аль-Фалиха.

Напомним, что 30 ноября 2016 года страны ОПЕК договорились о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей – до 32,5 млн баррелей в день. 10 декабря члены ОПЕК и 11 стран, не входящих в структуру, пришли к соглашению об ограничении добычи на 558 тыс. баррелей в день. 30 ноября прошлого года на 173-ем заседании Совета министров ОПЕК стороны договорились продлить соглашение еще на 9 месяцев, до конца 2018 года. Азербайджан также присоединился к новому соглашению.