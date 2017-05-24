ОПЕК рассматривает вариант продления соглашения до конца следующего года

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Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Один из вариантов, который обсуждается участниками соглашения о сокращении нефтедобычи, является его продление на весь 2018 год, но базовым для обсуждения является продление на 9 месяцев. Как сообщает Report со ссылкой на Investing.Ru, об этом заявил журналистам министр энергетики Алжира Нуреддин Бутарфа.

Он подчеркнул, что все будет зависеть от объема запасов нефти, отметив, что завтра страны-участницы будут обсуждать разные варианты продления соглашения.

Между тем, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) не поддерживают продление сокращения добычи нефти до конца 2018 года. Об этом журналистам заявил министр энергетики страны Сухейль Мухаммад Аль-Мазруи. "Я не думаю, что это хорошая идея", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.