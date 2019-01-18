ОПЕК раскрыл уровни сокращения добычи нефти странами Венского соглашения

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Секретариат ОПЕК опубликовал данные об уровнях сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ в рамках договоренностей, достигнутых на встрече 7 декабря в Вене.

Как передает Report, добыча нефти стран ОПЕК и ОПЕК+ в первом полугодии 2019 года в целом должна сократиться на 1,195 млн баррелей в сутки - до 43,874 млн баррелей.

ОПЕК должны снизить производство на 812 тыс. баррелей в сутки - до 25,937 млн баррелей, не ОПЕК - на 383 тыс. баррелей в сутки, до 17,937 млн баррелей. Азербайджан сократит добычу на 20 тысяч баррелей в сутки, до 776 тысяч баррелей в сутки

Комитет отметил, что страны, участвующие в "Декларации о сотрудничестве", достигли отметки общего уровня соответствия соглашения в ноябре 2018 года в 98% за месяц. С января 2017 года исполнение соглашения о сокращении добычи нефти достигло уровня в 116%, отмечается в отчете.

Страны ОПЕК (миллионы баррелей в сутки) Страна Уровень отсчета Сокращение Новые показатели Алжир 1.057 0.032 1.025 Ангола 1.528 0.047 1.481 Конго 0.325 0.010 0.315 Эквадор 0.524 0.016 0.508 Экваториальная Гвинея 0.127 0.004 0.123 Габон 0.187 0.006 0.181 Ирак 4.653 0.141 4.512 Кувейт 2.809 0.085 2.724 Нигерия 1.738 0.053 1.685 Саудовская Аравия 10.633 0.322 10.311 ОАЭ 3.168 0.096 3.072 Общее количество 26.749 0.812 25.937