ОПЕК раскрыл уровни сокращения добычи нефти странами Венского соглашения

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Секретариат ОПЕК опубликовал данные об уровнях сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ в рамках договоренностей, достигнутых на встрече 7 декабря в Вене.
Как передает Report, добыча нефти стран ОПЕК и ОПЕК+ в первом полугодии 2019 года в целом должна сократиться на 1,195 млн баррелей в сутки - до 43,874 млн баррелей.
ОПЕК должны снизить производство на 812 тыс. баррелей в сутки - до 25,937 млн баррелей, не ОПЕК - на 383 тыс. баррелей в сутки, до 17,937 млн баррелей. Азербайджан сократит добычу на 20 тысяч баррелей в сутки, до 776 тысяч баррелей в сутки
Комитет отметил, что страны, участвующие в "Декларации о сотрудничестве", достигли отметки общего уровня соответствия соглашения в ноябре 2018 года в 98% за месяц. С января 2017 года исполнение соглашения о сокращении добычи нефти достигло уровня в 116%, отмечается в отчете.
|Страны ОПЕК (миллионы баррелей в сутки)
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|Страны не-ОПЕК (миллионы баррелей в сутки)
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Aydan TopçibaşevaАвтор новости