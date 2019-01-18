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    ОПЕК раскрыл уровни сокращения добычи нефти странами Венского соглашения

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Секретариат ОПЕК опубликовал данные об уровнях сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ в рамках договоренностей, достигнутых на встрече 7 декабря в Вене.

    Как передает Report, добыча нефти стран ОПЕК и ОПЕК+ в первом полугодии 2019 года в целом должна сократиться на 1,195 млн баррелей в сутки - до 43,874 млн баррелей.

    ОПЕК должны снизить производство на 812 тыс. баррелей в сутки - до 25,937 млн баррелей, не ОПЕК - на 383 тыс. баррелей в сутки, до 17,937 млн баррелей. Азербайджан сократит добычу на 20 тысяч баррелей в сутки, до 776 тысяч баррелей в сутки

    Комитет отметил, что страны, участвующие в "Декларации о сотрудничестве", достигли отметки общего уровня соответствия соглашения в ноябре 2018 года в 98% за месяц. С января 2017 года исполнение соглашения о сокращении добычи нефти достигло уровня в 116%, отмечается в отчете.

    Страны ОПЕК (миллионы баррелей в сутки)
    Страна Уровень отсчета Сокращение Новые показатели
    Алжир 1.057 0.032 1.025
    Ангола 1.528 0.047 1.481
    Конго 0.325 0.010 0.315
    Эквадор 0.524 0.016 0.508
    Экваториальная Гвинея 0.127 0.004 0.123
    Габон 0.187 0.006 0.181
    Ирак 4.653 0.141 4.512
    Кувейт 2.809 0.085 2.724
    Нигерия 1.738 0.053 1.685
    Саудовская Аравия 10.633 0.322 10.311
    ОАЭ 3.168 0.096 3.072
    Общее количество 26.749 0.812 25.937
    Страны не-ОПЕК (миллионы баррелей в сутки)
    Страна Уровень отсчета Сокращение Новые показатели
    Азербайджан 0.796 0.020 0.776
    Бахрейн 0.227 0.005 0.222
    Бруней 0.131 0.003 0.128
    Казахстан 1.900 0.040 1.860
    Малайзия 0.627 0.015 0.612
    Mexico 2.017 0.040 1.977
    Оман 0.995 0.025 0.970
    Россия 11.421 0.230 11.191
    Судан 0.074 0.002 0.072
    Южный Судан 0.132 0.003 0.129
    Общее количество 18.320 0.383 17.937
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