ОПЕК+ раскрыл уровни сокращения добычи нефти по странам - ТАБЛИЦА

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Члены Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) сократят добычу нефти в первом полугодии 2019 года на 3,04% вместо планировавшихся ранее 2,5%.
Как передает Report, об этом пишет S&P Global Platts со ссылкой на источники в ОПЕК.
По данным документа, наибольшие объемы сокращения добычи будут приходиться на Россию, Саудовскую Аравию, Ирак, ОАЭ и Кувейт. Россия при этом должна сократить добычу на 230 тысяч баррелей в сутки - до 11,191 миллиона баррелей. Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, взяла на себя обязательство сократить добычу на 322 000 баррелей в сутки с октябрьского уровня, таким образом Королевство будет добывать 10,311 млн баррелей в сутки. Ирак - на 141 тысячу баррелей в день, до 4,512 миллиона баррелей, ОАЭ - на 96 тысяч баррелей в сутки, до 3,072 миллиона баррелей в сутки, Кувейт - на 85 тысяч баррелей в сутки, до 2,724 миллиона баррелей в сутки.
Существенный объем сокращения придется и на Нигерию, которая получала исключение из первой сделки ОПЕК+. Страна в течение полугода должна держать уровень добычи в 1,685 миллиона баррелей в сутки, сокращение составит 53 тысячи баррелей в сутки.
Иран, Ливия и Венесуэла получили возможность не сокращать добычу.
Среди стран не-ОПЕК наибольшее сокращение добычи придется на Азербайджан и Оман, они сократят производство нефти на 2,5% от уровня сентября и октября 2018 года соответственно. Азербайджан сократит добычу на 20 тысяч баррелей в сутки, до 776 тысяч баррелей в сутки, Оман - на 25 тысяч баррелей в сутки, до 970 тысяч баррелей в сутки.
Сокращение добычи нефти для большинства стран отсчитывается от уровня октября 2018 года, исключение составляют Кувейт и Азербайджан, которые ведут отсчет от сентября, а также Казахстан, который будет считать сокращение добычи нефти от ноября.
Отметим, что ранее коалиция отказалась обнародовать новые индивидуальные квоты, но изменила свою позицию, чтобы укрепить уверенность рынка в своих усилиях на снижение цен на нефть.
|Страны ОПЕК (миллионы баррелей в сутки)
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|Страны не-ОПЕК (миллионы баррелей в сутки)
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Aydan TopçibaşevaАвтор новости