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    ОПЕК+ раскрыл уровни сокращения добычи нефти по странам - ТАБЛИЦА

    ОПЕК: Азербайджан сократит добычу до 776 тысяч баррелей в сутки

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Члены Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) сократят добычу нефти в первом полугодии 2019 года на 3,04% вместо планировавшихся ранее 2,5%.

    Как передает Report, об этом пишет S&P Global Platts со ссылкой на источники в ОПЕК.

    По данным документа, наибольшие объемы сокращения добычи будут приходиться на Россию, Саудовскую Аравию, Ирак, ОАЭ и Кувейт. Россия при этом должна сократить добычу на 230 тысяч баррелей в сутки - до 11,191 миллиона баррелей. Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, взяла на себя обязательство сократить добычу на 322 000 баррелей в сутки с октябрьского уровня, таким образом Королевство будет добывать 10,311 млн баррелей в сутки. Ирак - на 141 тысячу баррелей в день, до 4,512 миллиона баррелей, ОАЭ - на 96 тысяч баррелей в сутки, до 3,072 миллиона баррелей в сутки, Кувейт - на 85 тысяч баррелей в сутки, до 2,724 миллиона баррелей в сутки.

    Существенный объем сокращения придется и на Нигерию, которая получала исключение из первой сделки ОПЕК+. Страна в течение полугода должна держать уровень добычи в 1,685 миллиона баррелей в сутки, сокращение составит 53 тысячи баррелей в сутки.

    Иран, Ливия и Венесуэла получили возможность не сокращать добычу.

    Среди стран не-ОПЕК наибольшее сокращение добычи придется на Азербайджан и Оман, они сократят производство нефти на 2,5% от уровня сентября и октября 2018 года соответственно. Азербайджан сократит добычу на 20 тысяч баррелей в сутки, до 776 тысяч баррелей в сутки, Оман - на 25 тысяч баррелей в сутки, до 970 тысяч баррелей в сутки.

    Сокращение добычи нефти для большинства стран отсчитывается от уровня октября 2018 года, исключение составляют Кувейт и Азербайджан, которые ведут отсчет от сентября, а также Казахстан, который будет считать сокращение добычи нефти от ноября.

    Отметим, что ранее коалиция отказалась обнародовать новые индивидуальные квоты, но изменила свою позицию, чтобы укрепить уверенность рынка в своих усилиях на снижение цен на нефть.

    Страны ОПЕК (миллионы баррелей в сутки)
    Страна Уровень отсчета Сокращение Новые показатели
    Алжир 1.057 0.032 1.025
    Ангола 1.528 0.047 1.481
    Конго 0.325 0.010 0.315
    Эквадор 0.524 0.016 0.508
    Экваториальная Гвинея 0.127 0.004 0.123
    Габон 0.187 0.006 0.181
    Ирак 4.653 0.141 4.512
    Кувейт 2.809 0.085 2.724
    Нигерия 1.738 0.053 1.685
    Саудовская Аравия 10.633 0.322 10.311
    ОАЭ 3.168 0.096 3.072
    Общее количество 26.749 0.812 25.937
    Страны не-ОПЕК (миллионы баррелей в сутки)
    Страна Уровень отсчета Сокращение Новые показатели
    Азербайджан 0.796 0.020 0.776
    Бахрейн 0.227 0.005 0.222
    Бруней 0.131 0.003 0.128
    Казахстан 1.900 0.040 1.860
    Малайзия 0.627 0.015 0.612
    Mexico 2.017 0.040 1.977
    Оман 0.995 0.025 0.970
    Россия 11.421 0.230 11.191
    Судан 0.074 0.002 0.072
    Южный Судан 0.132 0.003 0.129
    Общее количество 18.320 0.383 17.937
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