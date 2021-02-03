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ОПЕК+ проводит заседание министерского комитета

ОПЕК+ проводит заседание министерского комитета Встреча проходит в формате видеоконференции
Энергетика
3 февраля 2021 г. 17:33
ОПЕК+ проводит заседание министерского комитета

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, участники которого планируют обсудить текущие результаты сделки по добыче нефти и прогнозы по рынку, началось в формате видеоконференции.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса.

Накануне состоялось заседание техкомитета альянса, который подготовил предварительный анализ для министров. Источник сообщил, что эксперты оценили декабрьский уровень соблюдения сделки ОПЕК+ в 99%. Он также отметил, что сенсаций от заседания министерского комитета в среду не ожидается.

Напомним, что в январе страны ОПЕК+ согласовали договоренности по добыче на февраль и март — добычу, причем ненамного увеличат только Россия и Казахстан, в результате общее сокращение в рамках сделки смягчится до 7,125 миллиона баррелей в сутки в феврале и 7,05 миллиона в марте. Базой отсчета для этих сокращений взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Вместе с тем Саудовская Аравия в эти месяцы в добровольном порядке дополнительно сокращает добычу на 1 миллион баррелей в сутки к уровню января. Свою добычу сократят и еще ряд стран ОПЕК+, и с учетом их участия общее сокращение к январю составляет 1,425 миллиона баррелей в сутки. А если сравнивать с базой отсчета сделки ОПЕК+, то в феврале получается сокращение на 8,55 миллиона баррелей в сутки (с мая 2020 года было на 9,7 миллиона, с августа — 7,7 миллиона, с января — 7,2 миллиона).

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