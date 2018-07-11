ОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть в следующем году

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ ОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть в 2019 году.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе организации.

Так, спрос в следующем году прогнозируется на уровне 100,3 млн баррелей в сутки, что на 1,45 млн баррелей выше прогноза по спросу в 2018 году (98,85 млн баррелей в сутки). При этом ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2018 году, который оказался выше, чем в 2019 году и составляет 1,65 млн баррелей в сутки.

Рост предложения нефти от стран, не входящих в ОПЕК, в 2019 году ускорится до 2,1 млн баррелей в сутки.