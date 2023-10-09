ОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть в мире к 2028 году

ОПЕК видит перспективы значительного роста спроса на нефть на 10,6 млн баррелей в сутки к 2028 году от уровня 2022 года, до 110,2 млн баррелей, а к 2045 году ожидает ежедневный спрос на уровне 116 млн баррелей.

ОПЕК видит перспективы значительного роста спроса на нефть на 10,6 млн баррелей в сутки к 2028 году от уровня 2022 года, до 110,2 млн баррелей, а к 2045 году ожидает ежедневный спрос на уровне 116 млн баррелей.

Как передает Report, об этом сообщается в ежегодном докладе организации World Oil Outlook.

"Мировой спрос на нефть достигнет уровня в 110,2 млн баррелей в сутки в 2028 году, что представляет собой значительный рост на 10,6 млн баррелей в сутки по сравнению с 2022 годом… В долгосрочной перспективе прогнозируется, что мировой спрос на нефть вырастет на 16,4 млн баррелей в сутки между 2022 и 2045 годами, увеличившись с 99,6 млн баррелей в 2022 году до 116 млн баррелей в 2045 году", - говорится в докладе ОПЕК.

Отмечается, что спрос на нефть наиболее ощутимо вырастет в странах, не входящих в ОЭСР, на 10,1 млн баррелей в сутки, и достигнет 63,7 млн баррелей в сутки к 2028 году. В странах ОЭСР рост спроса за этот период составит лишь 500 тыс. баррелей. В долгосрочной перспективе, до 2045 года, спрос на нефть вне ОЭСР вырастет на 26 млн баррелей в сутки, а в ОЭСР - сократится на 9,3 млн баррелей в сутки.

Как ожидает организация, Индия внесет наибольший вклад в увеличение спроса на нефть среди не входящих в ОЭСР стран. К 2045 году потребление нефти в стране увеличится на 6,6 млн баррелей в сутки, до 11,7 млн. Спрос в Китае за тот же период вырастет на 4,4 млн баррелей, до 18,8 млн. В других странах Азии - на 4,6 млн, в Африке - на 3,8 млн, на Ближнем Востоке - на 3,6 млн баррелей в сутки.

ОПЕК поясняет, что ключевыми факторами роста спроса станут автотранспорт, нефтехимия и авиация. Спрос на нефть в этих отраслях увеличится на 4,6, 4,3 и 4,1 млн баррелей в сутки соответственно к 2045 году.