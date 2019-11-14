ОПЕК прогнозирует дальнейшее увеличение добычи нефти в Азербайджане в 2020 году

В 2020 году Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) прогнозирует дальнейшее увеличение добычи нефти по сравнению с 2019 годом в среднем до 0,79 млн б/c, что означает рост на 10 тысяч баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в ноябрьском отчете организации.

В отчете отмечается, что в сентябре добыча нефти и газового конденсата в Азербайджане осталась неизменной по сравнению с этим же периодом 2018 года, 0,78 млн б/c.

Добыча сырой нефти в третьем квартале 2019 года повысилась на 20 тысяч б/c, до 0,79 млн б/c, что на 10 тысяч баррелей в сутки меньше, чем годом ранее.

Ожидается, что в 2019 году поставки из Азербайджана сократятся на 20 тысяч баррелей в сутки до в среднем 0,79 млн. б/c.

Отметим, что в рамках соглашения, подписанного 10 декабря 2016 года в Вене, Азербайджан взял на себя обязательство о сокращении добычи на 35 тысяч баррелей в сутки.

На V совещании министров государств-членов Организации стран-экспортеров нефти и стран вне картеля, прошедшем в Вене 7 декабря 2018 года, достигнута договоренность о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки с уровня октября 2018 года. С 1 июля текущего года действие соглашения продлено до конца первого квартала 2020 года.