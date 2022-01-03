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ОПЕК+ прогнозирует профицит на рынке нефти в этом году

ОПЕК+ прогнозирует профицит на рынке нефти в этом году Глобальный рынок нефти в наступившем 2022 году закрепится в состоянии переизбытка предложения против дефицита в минувшем 2021 году, следует из доклада технического комитета ОПЕК+
Энергетика
3 января 2022 г. 17:00
ОПЕК+ прогнозирует профицит на рынке нефти в этом году

Глобальный рынок нефти в наступившем 2022 году закрепится в состоянии переизбытка предложения против дефицита в минувшем 2021 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе технического комитета ОПЕК+, заседавшего сегодня.

Как следует из документа, эксперты технической панели сохраняют базовый прогноз по росту спроса на 2022 год на 4,2 млн б/с, до 100,8 млн б/с. В этом сценарии переизбыток предложения на рынке нефти сохранится в объеме 1,4 млн б/с, а глобальные запасы увеличатся на 525 млн баррелей.

По данным доклада, наиболее высокий уровень профицита ожидается в марте, апреле и ноябре 2022 года. При этом "из-за высокой неопределенности на рынке нефти" техкомитет ОПЕК + разработал еще два сценария развития ситуации, предусматривающие, соответственно, замедление и ускорение темпов спроса на нефть по отношению к базовому прогнозу.

Так, по низкому сценарию спрос на нефть в 2022 году может вырасти только на 3,8 млн б/с, до 100,3 млн б/с, а переизбыток предложения увеличится до 1,8 млн б/с. По высокому сценарию рост спроса на нефть разгорится до 4,4 млн б/с, до 101,1 млн б/с. При этом профицит предложения на рынке все равно сохранится и составит 1,2 млн б/с.

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Версия на английском языке OPEC+ Technical Committee forecasts growth in oil market this year 
Версия на азербайджанском языке OPEC+ Texniki Komitəsi: "Bu il neft bazarında bolluq olacaq"

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