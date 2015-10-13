ОПЕК прогнозирует повышение спроса на нефть

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2015 году на 40 тыс. баррелей в сутки, понизив прогноз на 2016 год на 40 тыс. баррелей в сутки. При этом ОПЕК ожидает снижения добычи нефти на фоне сохранения низких цен на нефть в мире. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в октябрьском докладе организации.

Картель ожидает мировой спрос на нефть в 2015 году на уровне 92,86 млн. баррелей в сутки, что на 1,5 млн. баррелей в сутки больше, чем в 2014 году. Улучшение прогноза эксперты организации объясняют тем, что данные по динамике нефтяной отрасли за III квартал текущего года оказались лучше ожиданий.

Мировой спрос на нефть в 2016 году, по прогнозу ОПЕК, будет выше уровня 2015 года на 1,25 млн баррелей в сутки и составит примерно 94,11 млн. баррелей в сутки. Снижение октябрьского прогноза по спросу в 2016 году на 40 тыс. баррелей в сутки ОПЕК поясняет прежде всего эффектом высокой базы 2015 года.

Кроме того, ОПЕК понизила прогноз роста добычи нефти странами, не входящими в организацию, в 2015 году на 160 тыс. баррелей в сутки по сравнению с сентябрьской оценкой.

При этом ОПЕК повысила прогноз по росту спроса на нефть стран организации в 2015 году на 300 тыс. баррелей в сутки. Так, ОПЕК ожидает роста спроса на свою нефть на 600 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 2014 годом - до 29,6 млн. баррелей в сутки.

Прогноз по спросу на нефть стран ОПЕК в 2016 году был повышен на 500 тыс. баррелей, и теперь ОПЕК ждет спрос на свою нефть в следующем году на уровне 30,8 млн. баррелей в сутки, что на 1,2 млн. баррелей в сутки выше показателя 2015 года.

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) была основана в 1960 году. В настоящее время в состав ОПЕК входят Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла, Катар, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, Нигерия, Эквадор, Ангола. Страны - члены этого международного картеля контролируют около двух третей мировых запасов нефти. При этом на их долю приходится порядка трети мировой добычи и половина мирового экспорта нефти.