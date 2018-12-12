ОПЕК прогнозирует понижение поставок нефти из стран не-ОПЕК на 80 тыс. баррелей в сутки в 2019 году

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз на 2018 год по росту предложения нефти от стран, не входящих в картель, на 190 тыс. баррелей в сутки по сравнению с прошлым месяцем - до 2,5 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном отчете картеля.

Основной вклад в рост поставок внесли США, Канада, Россия и Казахстан.

Вместе с тем прогноз по росту предложения на 2019 год понижен на 80 тыс. баррелей в сутки, до 2,16 млн баррелей, за счет того, что добычу ограничит Канада, а также на фоне соглашения ОПЕК+ о снижении суточной добычи на 1,2 млн баррелей в первой половине 2019 года.

В публикации отмечено, что основной вклад в рост поставок в 2019 году внесут США, Бразилия, Россия и Великобритания, а Мексика и Норвегия продемонстрируют сильнейшее среди других падение производства.