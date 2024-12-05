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ОПЕК+ продлит добровольные сокращения добычи нефти до апреля 2025 года

ОПЕК+ продлит добровольные сокращения добычи нефти до апреля 2025 года ОПЕК+ продлит добровольные сокращения добычи нефти до апреля 2025 года
Энергетика
5 декабря 2024 г. 17:22
ОПЕК+ продлит добровольные сокращения добычи нефти до апреля 2025 года

Страны ОПЕК+ приняли решение продлить добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 млн б/с до апреля 2025 года.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление организации, решение было принято по итогам министерской встречи.

После этого страны ОПЕК+ должны начать восстановление добычи.

Также принято решение о продлении на 2026 год квот на добычу нефти, согласованных на 2025 год.

Период компенсации недосокращенных объемов добычи нефти для стран - должников в ОПЕК+ продлен до конца июня 2026 года. В число должников входят Ирак, Казахстан и Россия.

Ранее ОПЕК+ планировал постепенно снимать ограничения. Однако замедление мирового спроса и рост добычи нефти за пределами ОПЕК+ создали трудности для реализации этого плана.

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