ОПЕК+ призвали не допустить как дефицита, так и перегрева на рынке нефти

Александр Новак: мировой спрос на нефть в 2021 году может вырасти на 5-5,5 млн баррелей в сутки на фоне роста экономики

Вице-премьер РФ Александр Новак призвал страны ОПЕК+ не допустить как перегрева рынка нефти, так и существенного дефицита.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в преддверии очередного министерского заседания ОПЕК+.

"В этой ситуации нам важно держать руку на пульсе и не допускать как перегрева рынка, так и его существенного дефицита", - сказал он.

А. Новак прогнозирует, что глобальный спрос на нефть в 2021 году может вырасти на 5-5,5 млн баррелей в сутки на фоне экономического роста. "Мы также видим, что экономика продолжает восстанавливаться, и ведущие экономисты ожидают более 5% роста мировой экономики в этом году, что в свою очередь позитивно скажется и на росте спроса на нефть. И по вчерашним оценкам, мы ждем роста спроса от 5 до 5,5 млн баррелей в сутки в этом году", - сказал А. Новак.

Он добавил, что несмотря на проводимую кампанию по вакцинации населения, мировой рынок нефти ожидает достаточно неопределенностей, в частности, ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в Европе.

ОПЕК+ на заседании в четверг обсудит актуальное состояние мирового рынка нефти и выработает рекомендации по объему добычи нефти с мая 2021 года, отметил А. Новак. Он отметил, что корректировка параметров сделки ОПЕК + в ежемесячном режиме "способствует принятию оперативных решений, открытому и регулярному диалогу с участниками соглашения".