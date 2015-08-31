ОПЕК призвала объединиться против низких цен на нефть

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Дешевеющая нефть бьет по социально-экономическому развитию стран, добывающих углеводороды. Инвестиции в энергетику падают, а в будущем могут и вовсе иссякнуть. В таких условиях организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) предлагает наладить межгосударственный диалог с целью стабилизации рынка. Об этом говорится в заявлении картеля.

«Мы готовы к равному диалогу с другими производителям нефти. При этом ОПЕК будет соблюдать свои интересы. Развивающиеся страны, входящие в организацию, не могут позволить себе другого поведения», — говорится в публикации. В ОПЕК также подчеркнули, что сотрудничество является и будет являться ключом к будущему рынка нефти. Именно поэтому важно, чтобы контакты между производителями энергоносителей продолжались, уверены в картеле.

В сообщении не уточняется, когда и в какой форме ОПЕК будет налаживать диалог с другими нефтяными государствами. При этом организация рассчитывает на рост спроса на углеводороды. «Низкие цены ведут к повышению привлекательности товара», — поясняет она. Согласно прогнозам ОПЕК, Международного энергетического агентства и американского агентства EIA (Energy Information Administration) спрос на энергоносители вырастет в 2016 году.

На фоне появления сообщения ОПЕК продолжается рост цен на нефть. По данным на 20:10 мск топливо марки Brent стоит 52,67 доллара за баррель. В ходе торговой сессии 31 августа ее цена выросла на 9 процентов (с дневного минимума в 48,29 доллара) или на 4,38 доллара, отмечает Report со ссылкой на Lenta.Ru.