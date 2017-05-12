ОПЕК признала ошибку

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Прогноз по росту нефтедобычи для стран вне ОПЕК составляет 950 тыс. баррелей в сутки в 2017 году. Как сообщает Report со ссылкой на отчет ОПЕК за май, в апрельском обзоре прогнозировался рост на 370 тыс. баррелей в сутки. Причина кроется в увеличении добычи сланцевой нефти в США на 820 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, новый прогноз в четыре раза превышает первоначальные оценки.

В отчете отмечается, что запасы в странах ОЭСР остаются на 276 млн баррелей выше среднего пятилетнего значения. Это позволяет предположить, что венское соглашение будет продлено не только в этом году, но и в первой половине 2018 года.

По информации, объем ежесуточной добычи ОПЕК по сравнению с октябрем прошлого года сократился на 1,908 млн баррелей или 5,67% – до 31,732 млн баррелей. Добыча в апреле упала в таких странах как ОАЭ, Ирак, Иран и Ливия, выросла в Анголе и Саудовской Аравии. Отметим, что показатель октября 2016 года является стандартом, от которого отсчитывается сокращение добычи.