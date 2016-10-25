ОПЕК пригласила на встречу в Вене 12 стран, не входящих в организацию

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ ОПЕК направила 12 странам, не являющимся членами организации, приглашение принять участие в технической встрече 29 октября в Вене.

Как передает Report, об этом заявил во вторник министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино.

"Мы пригласили Россию, Азербайджан, Казахстан, Оман, Египет, Бахрейн, Колумбию, Мексику, Тринидад и Тобаго, Боливию, Норвегию и Канаду", — сказал министр журналистам.

На вопрос о том, какие из перечисленных стран уже подтвердили свое участие в предстоящих переговорах, он ответил, что в данном случае пока можно говорить лишь о России и Казахстане.

Дель Пино также уточнил, что 28 октября пройдет встреча представителей стран ОПЕК, а 29 октября к ним присоединятся представители других стран.

Как сообщал ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро, министр нефти посетил Москву для "доработки деталей сделки" стран ОПЕК и не входящих в картель государств.

ОПЕК на неформальной встрече в Алжире 28 сентября согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Окончательное решение должно быть принято на официальной встрече ОПЕК, которая пройдет 30 ноября в Вене.