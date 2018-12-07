ОПЕК+ пригласил Иран и Ирак присоединиться к комитету

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ пригласил присоединиться к нему Иран и Ирак.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

"Мы можем увидеть новых членов комитета, другие могут его покинуть. Как вы знаете, президент ОПЕК всегда присоединяется к комитету, а сейчас у нас будет новый президент (с 2019 года - ред.) - Венесуэла, которая уже входит в состав комитета. Так что мы предложили некоторым странам, таким как Ирак и Иран, рассмотреть вхождение в комитет. Но пока мы до сих пор ждем, когда эти страны проявят интерес в присоединении к комитету", - сказал аль-Мазруи.

"Но что я могу вам сказать, я как (действующий - ред.) президент конференции ОПЕК рекомендовал, чтобы два действующих председателя комитета (РФ и Саудовской Аравии - ред.), которые проделали большую работу, продолжили возглавлять комитет", - добавил он.

Члены ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей.