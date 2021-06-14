ОПЕК+ придется нарастить добычу, чтобы обеспечить рост спроса к 2022 году

В апреле ОПЕК + согласилась постепенно ослабить сокращение добычи нефти в период с мая по июль

Международное энергетическое агентство (IEA) в конце прошлой недели заявило, что участникам группы ОПЕК+ придется увеличить добычу нефти, чтобы к концу 2022 года удовлетворить спрос, который должен восстановиться до уровня, предшествующего пандемии.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

«ОПЕК+ необходимо открыть краны, чтобы обеспечить адекватное снабжение мировых нефтяных рынков», — заявили в агентстве, добавив, что рост спроса и краткосрочная политика стран расходятся с призывом IEA прекратить финансирование нефтяных, газовых и угольных проектов.

«В 2022 году группа ОПЕК+, в которую входят 24 государства, может увеличить поставки нефти на 1,4 млн баррелей в сутки по сравнению с целевым показателем с июля 2021 по март 2022 гг.», — говорится в ежемесячном отчете по рынку нефти.

В апреле ОПЕК + согласилась постепенно ослабить сокращение добычи нефти в период с мая по июль и подтвердила это решение на встрече 1 июня.

Стабильное восстановление спроса «вряд ли станет проблемой», заявило IEA, прогнозируя, что ОПЕК+ все еще будет иметь 6,9 млн баррелей в сутки эффективных резервных мощностей после июля и что переговоры Ирана с мировыми державами в конечном итоге могут привести к увеличению поставок иранской нефти на мировые рынки.

«Если санкции против Ирана будут сняты, в относительно короткие сроки на рынок могут поступить еще 1,4 млн баррелей в сутки», — отметили в агентстве.

баррелей в сутки шокировало энергетическую отрасль своим отчетом «Чистый ноль к 2050 году» от 18 мая, заявив, что инвесторы не должны финансировать новые проекты по ископаемому топливу, если мир хочет достичь целей по сокращению выбросов, вызывающих повышение температуры к середине века.

«В этой дорожной карте отмечается, что большинство обязательств стран еще не подкреплены краткосрочной политикой и мерами, — заявило в пятницу IEA. — Спрос на нефть, похоже, продолжит рост, что подчеркивает, насколько велики усилия, необходимые для достижения заявленных амбиций [в борьбе с глобальным потеплением]».

Как отмечалось ранее, для достижения чистого нуля к 2035 году должны прекратиться продажи новых легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, а мировой электроэнергетический сектор должен достичь нулевого уровня выбросов к 2040 году.