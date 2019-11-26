ОПЕК предлагает продлить сокращение добычи после марта 2020 года

Страны ОПЕК единодушны по вопросу целесообразности продления соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) после марта 2020 года, когда его действие истекает.

Как передает Report, обсуждается пролонгация на 3-6 месяцев, сообщили ТАСС три источника в делегациях, знакомых с ходом дискуссий.

"Продление после марта, это минимум, что мы можем сделать. Но усиливать сокращение, скорее всего не будем", - сказал один из собеседников агентства. Он уточнил, что один из вариантов - продление на полгода. Другой источник ТАСС сообщил, что вероятный срок продления - на 3 месяца, до июня 2020 года. "Затем будет новая встреча, там будем решать, что делать дальше", - сказал он.

Высокопоставленный источник добавил, что не только ОПЕК, но и страны ОПЕК+ "согласны продлить сокращение добычи после марта". Российская позиция также согласована, рассказал ТАСС другой источник, знакомый с ходом внутренних переговоров. Однако в Минэнерго РФ эту информацию комментировать не стали.

Страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера нефти, в том числе РФ) согласованно управляют добычей с 2017 года. На встрече в июле они продлили договоренности о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 г, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки.

Отметим, что в рамках соглашения, подписанного 10 декабря 2016 года в Вене, Азербайджан взял на себя обязательство о сокращении добычи на 35 тысяч баррелей в сутки.