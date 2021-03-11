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ОПЕК повысила прогноз по росту спроса на нефть в мире

ОПЕК повысила прогноз по росту спроса на нефть в мире Доля стран ОПЕК в глобальной добыче нефти в феврале упала до 26,9%
Энергетика
11 марта 2021 г. 17:56
ОПЕК повысила прогноз по росту спроса на нефть в мире

ОПЕК повысила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2021 году на 0,1 миллиона баррелей в сутки, вновь до 5,9 миллиона баррелей в сутки, и теперь ожидает мировой спрос на уровне 96,3 миллиона баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном докладе организации.

"В 2021 году ожидается рост мирового спроса на нефть на 5,9 миллиона баррелей в сутки до 96,3 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе.

В своем февральском докладе организация прогнозировала рост спроса на 5,8 миллиона баррелей в сутки, а в январском — на 5,9 миллиона баррелей в сутки.

Как поясняют аналитики, прогноз по спросу в первом полугодии скорректирован вниз в основном из-за продления карантинных мер во многих частях Европы, а также из-за высокого уровня безработицы в США, замедляющем восстановления экономики. И напротив, организация скорректировала вверх прогноз по спросу во втором полугодии этого года в связи с ожиданием экономического восстановления и положительным влиянием результатов вакцинации.

При этом организация продолжает корректировать оценку спроса на нефть в 2020 году и сейчас сообщает о глобальном сокращении спроса на 9,6 миллиона баррелей в сутки, до уровня 90,4 миллиона баррелей в сутки.

Если говорить о региональном распределении, рост спроса на нефть в странах ОЭСР в этом году ожидается на 2,6 миллиона баррелей в сутки, до 44,6 миллиона, а в странах вне ОПЕК — на 3,3 миллиона баррелей в сутки, до 51,6 миллиона.

Объем добычи нефти в мире в феврале снизился на 1,31 миллиона баррелей в сутки к уровню января, до 92,28 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе ОПЕК.

"Предварительные данные показывают, что мировая добыча нефти в феврале снизилась на 1,31 миллиона баррелей в сутки к уровню января, до 92,28 миллиона баррелей в сутки в среднем, а по отношению к февралю 2020 года упала на 7,62 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе.

Добыча вне ОПЕК в феврале упала на 0,67 миллиона баррелей в сутки по сравнению с показателем января и на 4,63 миллиона по отношению к февралю 2020 года, до 67,43 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, большая часть сокращения в феврале была связана с заморозками в США, особенно в Техасе.

Доля стран ОПЕК в глобальной добыче нефти в феврале упала на 0,3% по сравнению с показателем января, до 26,9%, сообщается в докладе.

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