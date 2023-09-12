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ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в США до 12,7 млн баррелей в сутки

ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в США до 12,7 млн баррелей в сутки ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в США в 2023 году на 40 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августовской оценкой. Теперь ожидает роста показателя на 0,8 млн баррелей в сутки, до 12,7 млн баррелей в сутки.
Энергетика
12 сентября 2023 г. 17:14
ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в США до 12,7 млн баррелей в сутки

ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в США в 2023 году на 40 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августовской оценкой. Теперь ожидает роста показателя на 0,8 млн баррелей в сутки, до 12,7 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, это следует из сентябрьского доклада организации.

В предыдущем докладе ОПЕК прогнозировала рост в 2023 году на 0,75 млн баррелей в сутки, до 12,66 млн баррелей в сутки.

По оценке ОПЕК, добыча нефти в стране в 2022 году составила 11,91 млн баррелей в сутки, тогда как в 2024 году она может достичь 13,1 млн баррелей в сутки.

Также прогнозируется, что добыча жидких углеводородов в стране в текущем году вырастет в годовом выражении на 1,2 млн баррелей в сутки, в среднем до 20,5 млн баррелей в сутки, что на 63 тыс. баррелей в сутки больше по сравнению с прошлой оценкой. Отмечается, что, несмотря на снижение буровой активности с начала этого года, производительность скважин улучшилась. Предполагается, что в течение оставшейся части года на крупных сланцевых месторождениях будет меньше проблем с цепочками поставок и логистикой.

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