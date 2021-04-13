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ОПЕК повысила прогноз добычи жидких углеводородов в Азербайджане

ОПЕК повысила прогноз добычи жидких углеводородов в Азербайджане ОПЕК повысила прогноз по среднесуточной добыче нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане на 2021 год на 30 тыс. баррелей
Энергетика
13 апреля 2021 г. 18:00
ОПЕК повысила прогноз добычи жидких углеводородов в Азербайджане

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по среднесуточной добыче нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане на 2021 год на 30 тыс. баррелей - до 760 тыс. баррелей. Это на 30 тыс. баррелей больше показателя добычи, зафиксированного в прошлом году.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском отчете организации.

Напомним, что в марте текущего года добыча жидких углеводородов в Азербайджане сократилась и, как ожидается, достигнет 0,74 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню февраля.

Так, объем добычи конденсата с газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в январе достиг рекордного уровня. После завершения этого проекта добыча конденсата на "Шахденизе" составила 193 тыс. баррелей в сутки. Однако первоначальные суточные показатели добычи за февраль и март снизились на 45 тыс. баррелей, составив в среднем 148 тыс. баррелей.

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Версия на английском языке OPEC raises forecast on Azerbaijan’s liquid hydrocarbons 
Версия на азербайджанском языке OPEC Azərbaycanda maye karbohidrogenlər üzrə hasilat proqnozunu artırıb

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