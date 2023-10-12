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ОПЕК повысила оценку роста добычи нефти вне организации в 2023 году

ОПЕК повысила оценку роста добычи нефти вне организации в 2023 году ОПЕК повысила оценку роста добычи нефти вне организации в 2023 году на 100 тыс. баррелей в сутки, теперь ожидает увеличения добычи на 1,7 млн баррелей в сутки по сравнению с 2022 годом - в среднем до 67,5 млн баррелей в сутки.
Энергетика
12 октября 2023 г. 15:29
ОПЕК повысила оценку роста добычи нефти вне организации в 2023 году

ОПЕК повысила оценку роста добычи нефти вне организации в 2023 году на 100 тыс. баррелей в сутки, теперь ожидает увеличения добычи на 1,7 млн баррелей в сутки по сравнению с 2022 годом - в среднем до 67,5 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом сообщается в сентябрьском докладе организации.

Месяцем ранее ОПЕК прогнозировала рост добычи нефти вне организации в 2023 году на 1,6 млн баррелей - до 67,4 млн баррелей в сутки.

Организация связывает пересмотр прогноза с ростом добычи в России, США и Латинской Америке, который компенсируется ее снижением в Европе, странах ОЭСР и других странах Евразии.

"Ожидается, что добыча жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, в 2024 году вырастет по сравнению с предыдущим годом на 1,4 млн баррелей в сутки и составит в среднем 68,9 млн баррелей в сутки", - говорится в докладе.

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Версия на английском языке Estimate for 2023 non-OPEC oil production growth raised

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