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ОПЕК повысила оценку роста добычи нефти вне организации до 1,6 млн баррелей в сутки

ОПЕК повысила оценку роста добычи нефти вне организации до 1,6 млн баррелей в сутки ОПЕК незначительно повысила оценку роста добычи нефти вне организации в 2023 году до 1,6 млн баррелей в сутки по сравнению с 2022 годом, ожидая в среднем 67,4 млн баррелей в сутки.
Энергетика
12 сентября 2023 г. 17:06
ОПЕК повысила оценку роста добычи нефти вне организации до 1,6 млн баррелей в сутки

ОПЕК незначительно повысила оценку роста добычи нефти вне организации в 2023 году до 1,6 млн баррелей в сутки по сравнению с 2022 годом, ожидая в среднем 67,4 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, это следует из сентябрьского доклада организации.

"Ожидается, что добыча жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, в 2023 году вырастет по сравнению с предыдущим годом на 1,6 млн баррелей в сутки и составит в среднем 67,4 млн баррелей в сутки", - говорится в докладе.

Организация связывает пересмотр прогноза со снижением показателя по Канаде, Африке и странам ОЭСР, который компенсируется ростом показателя по России, США и Бразилии.

Месяцем ранее ОПЕК прогнозировала рост добычи нефти вне организации в 2023 году на 1,5 млн баррелей, до 67,3 млн баррелей в сутки.

Прогнозируется, что основными драйверами роста в 2023 году будут США, Бразилия, Норвегия, Казахстан, Гайана и Китай. При этом ОПЕК указывает на сохраняющуюся неопределенность, связанную с потенциалом добычи сланцевой нефти в США и незапланированным техническим обслуживанием в течение оставшейся части года.

"Ожидается, что добыча жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, в 2024 году вырастет по сравнению с предыдущим годом на 1,4 млн баррелей в сутки и составит в среднем 68,8 млн баррелей в сутки. Этот показатель практически не изменился по сравнению с прошлым месяцем", - говорится в докладе.

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