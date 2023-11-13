О нас

ОПЕК повысил прогноз по добыче нефти в США в 2023 году

ОПЕК повысил прогноз по добыче нефти в США в 2023 году ОПЕК повысил прогноз по добыче нефти и конденсата в США в 2023 году на 20 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрьской оценкой, теперь ожидает роста показателя на 0,85 млн б/с, до 12,76 млн.
Энергетика
13 ноября 2023 г. 16:31
ОПЕК повысил прогноз по добыче нефти в США в 2023 году

ОПЕК повысил прогноз по добыче нефти и конденсата в США в 2023 году на 20 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрьской оценкой, теперь ожидает роста показателя на 0,85 млн б/с, до 12,76 млн.

Как передает Report, это следует из ноябрьского доклада организации.

В предыдущем докладе ОПЕК прогнозировала рост в 2023 году на 0,83 млн б/с, до 12,75 млн б/с.

По оценке ОПЕК, добыча нефти в стране в 2022 году составила 11,91 млн б/с, тогда как в 2024 году она может достичь 13,1 млн б/с.

Также прогнозируется, что добыча жидких углеводородов в стране в текущем году вырастет в годовом выражении на 1,3 млн б/с, в среднем до 20,6 млн б/с, что в целом совпадает с прошлой оценкой.

Отмечается, что, несмотря на снижение буровой активности с начала этого года, производительность скважин и эксплуатационная эффективность оказались повышенными. Предполагается, что в течение оставшейся части года на крупных сланцевых месторождениях будет меньше проблем с цепочками поставок и логистикой.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке OPEC raises its forecast for US oil production in 2023

Самое важное

В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
13 ноября 2023 г. 16:03
Глава государства: Армения отрицает право азербайджанцев на возвращение
Глава государства: Армения отрицает право азербайджанцев на возвращение
13 ноября 2023 г. 14:58
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает подписание мирного договора с Арменией
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает подписание мирного договора с Арменией
13 ноября 2023 г. 14:43
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
13 ноября 2023 г. 13:56
МИД Азербайджана прокомментировал отправку Францией военной техники в Армению
МИД Азербайджана прокомментировал отправку Францией военной техники в Армению
13 ноября 2023 г. 09:35
В Азербайджане отмечается День Конституции
В Азербайджане отмечается День Конституции
12 ноября 2023 г. 00:27
В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик
В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик
11 ноября 2023 г. 16:22
Представитель Госдепа США уклонился от вопроса Report о дискриминации в отношении Азербайджана
Представитель Госдепа США уклонился от вопроса Report о дискриминации в отношении Азербайджана
10 ноября 2023 г. 08:36
Президент: Пытающиеся вмешаться в дружественные отношения между Ираном и Азербайджаном не добьются своих целей
Президент: Пытающиеся вмешаться в дружественные отношения между Ираном и Азербайджаном не добьются своих целей
9 ноября 2023 г. 19:58
Президент Азербайджана на встрече с иранским коллегой затронул транспортные проекты
Президент Азербайджана на встрече с иранским коллегой затронул транспортные проекты
9 ноября 2023 г. 19:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi