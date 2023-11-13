ОПЕК повысил прогноз по добыче нефти в США в 2023 году

ОПЕК повысил прогноз по добыче нефти и конденсата в США в 2023 году на 20 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрьской оценкой, теперь ожидает роста показателя на 0,85 млн б/с, до 12,76 млн.

ОПЕК повысил прогноз по добыче нефти и конденсата в США в 2023 году на 20 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрьской оценкой, теперь ожидает роста показателя на 0,85 млн б/с, до 12,76 млн.

Как передает Report, это следует из ноябрьского доклада организации.

В предыдущем докладе ОПЕК прогнозировала рост в 2023 году на 0,83 млн б/с, до 12,75 млн б/с.

По оценке ОПЕК, добыча нефти в стране в 2022 году составила 11,91 млн б/с, тогда как в 2024 году она может достичь 13,1 млн б/с.

Также прогнозируется, что добыча жидких углеводородов в стране в текущем году вырастет в годовом выражении на 1,3 млн б/с, в среднем до 20,6 млн б/с, что в целом совпадает с прошлой оценкой.

Отмечается, что, несмотря на снижение буровой активности с начала этого года, производительность скважин и эксплуатационная эффективность оказались повышенными. Предполагается, что в течение оставшейся части года на крупных сланцевых месторождениях будет меньше проблем с цепочками поставок и логистикой.