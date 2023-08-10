ОПЕК повысил прогноз по добыче нефти в США на 2023-2024 годы

ОПЕК повысил прогноз по добыче нефти и конденсата в США в 2023 году на 50 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июньской оценкой.

ОПЕК повысил прогноз по добыче нефти и конденсата в США в 2023 году на 50 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июньской оценкой.

Как передает Report, об этом говорится в августовском докладе организации.

В целом, добыча нефти и конденсата вырастет по сравнению с предыдущим годом на 0,8 млн баррелей, до 12,7 млн баррелей в сутки. В предыдущем докладе ОПЕК прогнозировала рост в 2023 году до 12,61 млн баррелей в сутки.

В 2024 году уровень добычи может достичь 13,08 млн баррелей в сутки.

Также прогнозируется, что добыча жидких углеводородов в стране в текущем году вырастет в годовом выражении на 1,1 млн баррелей в сутки, в среднем до 20,4 млн баррелей в сутки, что на 50 тыс. баррелей в сутки больше по сравнению с прошлой оценкой. Отмечается, что, несмотря на снижение буровой активности, до конца 2023 года до сих пор ожидается меньше проблем с цепочками поставок и логистикой на сланцевых месторождениях Permian, Eagle Ford и Bakken.