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ОПЕК повысил оценку роста спроса на нефть в 2023 году

ОПЕК повысил оценку роста спроса на нефть в 2023 году ОПЕК повысил прогноз роста потребления нефти в 2023 году - до 102,1 млн баррелей в сутки (рост на 2,5 млн б/с).
Энергетика
13 ноября 2023 г. 16:16
ОПЕК повысил оценку роста спроса на нефть в 2023 году

ОПЕК повысил прогноз роста потребления нефти в 2023 году - до 102,1 млн баррелей в сутки (рост на 2,5 млн б/с).

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в ежемесячном отчете организации.

Рост мирового спроса на нефть в IV квартале оказался лучше, чем ожидалось (на 150 тыс. баррелей в сутки), поэтому ОПЕК пересмотрел прогноз в сторону повышения. Оценка роста спроса в 2024 году сохранена на уровне 2,25 млн б/с - до 104,36 млн б/с.

Спрос на нефть в IV квартале оказался выше в странах, не входящих в ОЭСР.

"Незначительный пересмотр данных ОЭСР в сторону понижения за первые три квартала года был более чем компенсирован пересмотром данных ОЭСР в сторону повышения по регионам, не входящим в ОЭСР. Ожидается, что в регионе ОЭСР спрос на нефть в 2023 году вырастет на 82 тыс. б/с до 45,8 млн б/с, а спрос в странах, не входящих в ОЭСР, вырастет на 2,4 млн б/с до 56,3 млн б/с", - отмечают аналитики.

ОПЕК ожидает сильного роста на нефть в американских странах ОЭСР на фоне растущего спроса на керосин и бензин.

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Версия на английском языке OPEC raises its estimate for oil demand growth in 2023

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