ОПЕК повысил оценку роста добычи нефти вне организации

ОПЕК повысил оценку роста добычи нефти вне организации в 2023 году на 100 тыс. баррелей в сутки, теперь ожидает увеличения добычи на 1,8 млн баррелей в сутки по сравнению с 2022 годом – в среднем до 67,6 млн баррелей в сутки.

ОПЕК повысил оценку роста добычи нефти вне организации в 2023 году на 100 тыс. баррелей в сутки, теперь ожидает увеличения добычи на 1,8 млн баррелей в сутки по сравнению с 2022 годом – в среднем до 67,6 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, это следует из ноябрьского доклада организации.

Организация связывает пересмотр прогноза со снижением показателя по европейским странам ОЭСР и Индии, который компенсируется ростом показателя в том числе по США и Бразилии.

Месяцем ранее ОПЕК прогнозировал рост добычи нефти вне организации в 2023 году на 1,7 млн баррелей, до 67,5 млн баррелей в сутки.

Прогнозируется, что основными драйверами роста в 2023 году будут США, Бразилия, Норвегия, Казахстан, Гайана и Китай. При этом ОПЕК указывает на сохраняющуюся неопределенность, связанную с погодными условиями и незапланированными ремонтными работами на шельфе в течение оставшейся части года.