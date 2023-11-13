О нас

ОПЕК повысил оценку роста добычи нефти вне организации

ОПЕК повысил оценку роста добычи нефти вне организации ОПЕК повысил оценку роста добычи нефти вне организации в 2023 году на 100 тыс. баррелей в сутки, теперь ожидает увеличения добычи на 1,8 млн баррелей в сутки по сравнению с 2022 годом – в среднем до 67,6 млн баррелей в сутки.
Энергетика
13 ноября 2023 г. 16:23
ОПЕК повысил оценку роста добычи нефти вне организации

ОПЕК повысил оценку роста добычи нефти вне организации в 2023 году на 100 тыс. баррелей в сутки, теперь ожидает увеличения добычи на 1,8 млн баррелей в сутки по сравнению с 2022 годом – в среднем до 67,6 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, это следует из ноябрьского доклада организации.

Организация связывает пересмотр прогноза со снижением показателя по европейским странам ОЭСР и Индии, который компенсируется ростом показателя в том числе по США и Бразилии.

Месяцем ранее ОПЕК прогнозировал рост добычи нефти вне организации в 2023 году на 1,7 млн баррелей, до 67,5 млн баррелей в сутки.

Прогнозируется, что основными драйверами роста в 2023 году будут США, Бразилия, Норвегия, Казахстан, Гайана и Китай. При этом ОПЕК указывает на сохраняющуюся неопределенность, связанную с погодными условиями и незапланированными ремонтными работами на шельфе в течение оставшейся части года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке OPEC raises its estimate for oil production growth outside organization

Самое важное

В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
13 ноября 2023 г. 16:03
Глава государства: Армения отрицает право азербайджанцев на возвращение
Глава государства: Армения отрицает право азербайджанцев на возвращение
13 ноября 2023 г. 14:58
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает подписание мирного договора с Арменией
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает подписание мирного договора с Арменией
13 ноября 2023 г. 14:43
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
13 ноября 2023 г. 13:56
МИД Азербайджана прокомментировал отправку Францией военной техники в Армению
МИД Азербайджана прокомментировал отправку Францией военной техники в Армению
13 ноября 2023 г. 09:35
В Азербайджане отмечается День Конституции
В Азербайджане отмечается День Конституции
12 ноября 2023 г. 00:27
В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик
В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик
11 ноября 2023 г. 16:22
Представитель Госдепа США уклонился от вопроса Report о дискриминации в отношении Азербайджана
Представитель Госдепа США уклонился от вопроса Report о дискриминации в отношении Азербайджана
10 ноября 2023 г. 08:36
Президент: Пытающиеся вмешаться в дружественные отношения между Ираном и Азербайджаном не добьются своих целей
Президент: Пытающиеся вмешаться в дружественные отношения между Ираном и Азербайджаном не добьются своих целей
9 ноября 2023 г. 19:58
Президент Азербайджана на встрече с иранским коллегой затронул транспортные проекты
Президент Азербайджана на встрече с иранским коллегой затронул транспортные проекты
9 ноября 2023 г. 19:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi