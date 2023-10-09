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ОПЕК повысил оценку мирового спроса на энергию к 2045 году

ОПЕК повысил оценку мирового спроса на энергию к 2045 году Мировой спрос на энергию к 2045 году достигнет 359,2 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (бнэ/с).
Энергетика
9 октября 2023 г. 12:12
ОПЕК повысил оценку мирового спроса на энергию к 2045 году

Мировой спрос на энергию к 2045 году достигнет 359,2 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (бнэ/с).

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в ежегодном обзоре ОПЕК.

Годом ранее аналитики организации предполагали, что эта цифра достигнет 351 млн б/с.

Так, оценка спроса на нефть выросла на 6 млн бнэ/с - 106,6 млн бнэ/с против 100,6 млн бнэ/с в прошлогоднем прогнозе. Оценка спроса на атомную энергию увеличилась до 23,8 млн бнэ/с против 23,3 млн бнэ/с). Также аналитики повысили прогноз спроса на "другие возобновляемые источники энергии" - с 38,3 млн бнэ/с до 42,2 млн бнэ/с.

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