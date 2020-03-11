ОПЕК: потребление нефти в мире начнет восстанавливаться во II полугодии

ОПЕК ожидает, что потребление нефти в мире начнет восстанавливаться во II полугодии 2020 года.

Как передает Report, об этом говорится в мартовском отчете организации.

ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть в 2020 году на 0,92 млн баррелей в сутки - до 60 тыс. баррелей в сутки в связи с ожиданиями более слабого роста мировой экономики на фоне распространения в мире коронавируса.

Масштаб влияния коронавируса на и без того "хрупкую" мировую экономику требует координации действий участников рынка, говорится в отчете.

"Влияние вспышки Covid-19 в Китае и ее неблагоприятное воздействие на рынок топлива для транспорта и промышленности стали основными причинами пересмотра прогноза в сторону понижения. Кроме того, предполагается, что вспышка коронавируса серьезно повлияет на рост спроса на нефть в других странах и регионах за пределами Китая, таких как Япония, Южная Корея, странах ОЭСР в Европе и на Ближнем Востоке. Это привело к ухудшению прогноза и в этих регионах", - отмечается в отчете.

Общий мировой спрос на нефть в 2020 году теперь ожидается на уровне 99,73 млн баррелей в сутки. При этом прогнозируется, что потребление нефти во второй половине года будет выше, чем в первом полугодии. "Учитывая последние события, риски снижения показателей в настоящее время перевешивают любые положительные тенденции и не исключают в дальнейшем пересмотра роста спроса на нефть в случае сохранения текущей ситуации", - сообщает организация.