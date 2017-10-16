ОПЕК потерял 1 трлн долларов от удешевления нефти

© REUTERS/ Heinz-Peter Bader

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Страны ОПЕК потеряли более 1 трлн долларов за период с 2015 по конец 2016 годов. Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, об этом на ежегодной нефтегазовой конференции KOGS-2017 заявил генеральный секретарь организации Мухаммед Баркиндо.

По словам Баркиндо, за последние два года страны ОПЕК столкнулись не только с падением инвестиций, но и со снижением доходов от нефти из-за падения цен.

Нефтяные котировки упали в 2014 году, хотя в какой-то момент в том году цены на нефть достигали 100 долларов за баррель. Максимально цены на нефть упали в феврале 2015 года, снизившись до 28 долларов за баррель. Как полагают эксперты, в 2015-2016 годах инвестиции в добычу нефти упали в два раза.

Из-за падения нефтяных цен многие страны, чья экономика построена на экспорте нефти, столкнулись с падением доходов и последовавшим за этим дефицитом бюджетов. Для исправления ситуации ОПЕК и несколько крупнейших мировых производителей нефти заключили сделку по сокращению производства нефти.