ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2021 году

Мохаммед Баркиндо: ситуация в мире остается сложной, мировая экономика и рынок нефти все еще нестабильны

Прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2021 году понижен с 5,9 миллиона баррелей в сутки до 5,6 миллиона баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"Прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году незначительно пересмотрен, рост составит 5,6 миллиона баррелей в сутки, и нам нельзя забывать, что спрос сильно сократился в 2020 году — на 9,6 миллиона баррелей в сутки", — сказал Баркиндо.

Как сообщал РИА Новости источник, технический комитет экспертов ОПЕК+ во вторник понизил прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2021 году на 300 тысяч баррелей в сутки, до 5,6 миллиона баррелей в сутки. Ранее страны ОПЕК+ ожидали, что спрос на нефть в мире вырастет на 5,9 миллиона баррелей в сутки в этом году после значительного сокращения в результате пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году.

ОПЕК+ нужно помнить, что ситуация в мире остается сложной, мировая экономика и рынок нефти все еще нестабильны, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо на заседании министерского мониторингового комитета альянса.

"Положительные моменты вселяют надежду, но мы должны помнить, что ситуация вокруг остается сложной и неопределенной, а волатильность рынка, свидетелями которой мы стали в последние две недели марта, является напоминанием о нестабильности экономики и спроса на нефть", — сказал Баркиндо, слова которого приводятся в релизе ОПЕК.

Он отметил, что текущий прогноз по росту мировой экономики в 2021 году составляет 5,1%, тогда как на прошлом заседании комитета показатель оценивался на уровне 4,8%.

"Пока нам не следует расслабляться, и этот прогноз может быть пересмотрен. Вокруг него много неопределенностей, включая варианты распространения COVID-19; неравномерность вакцинации; очередные ограничительные меры и третья волна (коронавирусной инфекции) в нескольких странах; инфляционное давление и реакция центробанков", — добавил генсек.