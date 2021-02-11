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ОПЕК понизила прогноз по спросу на нефть в мире

ОПЕК понизила прогноз по спросу на нефть в мире Причиной для понижения стало более медленное, чем ожидалось ранее, восстановление транспортного сектора
Энергетика
11 февраля 2021 г. 18:41
ОПЕК понизила прогноз по спросу на нефть в мире

ОПЕК понизала прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2021 году на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 5,8 миллиона баррелей в сутки.

Как передает Report со ссылкой на февральский отчет Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), в целом спрос на нефть на мировом рынке в 2021 году составит 96,05 миллиона баррелей в сутки.

Причиной для понижения стало более медленное, чем ожидалось ранее, восстановление транспортного сектора, прогноз по спросу в котором на первое полугодие 2021 года был, соответственно, пересмотрен. Также на это повлияли медленные темпы вакцинации.

Одновременно с этим ОПЕК незначительно повысила свою оценку по спросу на нефть в мире в 2020 году. По мнению организации, этот показатель снизился на 9,72 миллиона баррелей в сутки, до 90,26 миллиона, тогда как ранее снижение оценивалось в 9,75 миллиона.

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