Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2018–2019 годах.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в докладе организации.

"В 2019 году рост мирового спроса на нефть прогнозируется на 1,41 миллион баррелей в день, что на 20 тысяч баррелей в день ниже прогноза в предыдущем месяце. Это отражает менее оптимистичные по сравнению с предыдущим месяцем прогнозы по экономическим показателям в странах Латинской Америки и Ближнего Востока", - пояснили в ОПЕК.