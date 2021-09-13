ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти вне организации

ОПЕК снизила прогнозы по добыче нефти вне организации в целом на 2021 и 2022 годы на 150 тысяч баррелей в сутки — до 63,85 миллиона баррелей в сутки в текущем году и до 66,79 миллиона баррелей в сутки в следующем году.

ОПЕК снизила прогнозы по добыче нефти вне организации в целом на 2021 и 2022 годы на 150 тысяч баррелей в сутки — до 63,85 миллиона баррелей в сутки в текущем году и до 66,79 миллиона баррелей в сутки в следующем году.

Как передает Report, это следует из сентябрьского отчета ОПЕК.

"Прогноз по росту добычи жидких углеводородов вне ОПЕК в 2021 году был пересмотрен в сторону понижения на 170 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой из-за снижения прогноза по добыче в третьем квартале на 0,52 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе. Это связано, в первую очередь, с падением добычи в Мексиканском заливе из-за урагана "Ида".

При этом ОПЕК несколько повысила оценку добычи нефти и конденсата в странах вне организации в 2021 году — до 62,93 миллиона баррелей в сутки (прошлая оценка составляла 62,91 миллиона баррелей в сутки).

"Прогноз роста добычи в странах, не входящих в ОПЕК, на 2022 год остается неизменным на уровне 2,9 миллиона баррелей в сутки,… в среднем до 66,8 миллиона баррелей в сутки", — указывается в документе.

В качестве основных драйверов роста в 2022 году авторы перечисляют Россию (на 1 миллион баррелей в сутки), США (0,78 миллиона баррелей в сутки), а также Бразилию, Норвегию, Канаду, Казахстан, Гайану и другие страны, не входящие в ОПЕК. Тем не менее, неопределенность в некоторых финансовых и операционных аспектах добычи в США остается высокой.

Добыча нефти ОПЕК в августе выросла на 150 тысяч баррелей в сутки, составив 26,76 миллиона баррелей ежедневно, а перевыполнение планов по сокращению добычи выросло по сравнению с июлем и составило 20%, следует из доклада.

"Общая добыча нефти 13 стран ОПЕК в среднем составила 26,76 миллиона баррелей в сутки в августе 2021 года, что на 0,15 миллиона баррелей в сутки больше по сравнению с предыдущим месяцем. В основном добыча увеличилась в Ираке, Саудовской Аравии и ОАЭ, тогда как снизилась главным образом в Нигерии", — сообщается в докладе.

Так, добыча нефти в августе по сравнению с июлем больше всего выросла в Ираке — на 90 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, она выросла в Саудовской Аравии — на 69 тысяч, в ОАЭ — на 55 тысяч, в Анголе — на 43 тысячи баррелей в сутки, а также в ряде других стран. Сокращение добычи в Нигерии составило 114 тысяч баррелей в сутки, 14 тысяч — в Конго и 8 тысяч баррелей в сутки — в Иране.

Общие обязательства по сокращению добычи ОПЕК в рамках сделки на август составляли 3,65 миллиона баррелей в сутки, по факту же страны сократили производство на 4,09 миллиона, выполнив условия соглашения ОПЕК+ на 120%. В июле этот показатель составлял 115%.

Страны ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократили добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению.

В сделке от ОПЕК участвуют только 10 из 13 стран — из нее исключены Иран, Венесуэла и Ливия. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. Однако с мая 2022 года согласовано повышение базы сокращения добычи нефти для РФ, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта. Для России и Саудовской Аравии она поднимется до 11,5 миллиона баррелей в сутки.