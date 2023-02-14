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ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти вне организации в 2023 году

ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти вне организации в 2023 году ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти вне организации в 2023 году на 100 тыс. баррелей в сутки, ждет ее роста по сравнению с 2022 годом до 67 млн баррелей в сутки.
Энергетика
14 февраля 2023 г. 17:57
ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти вне организации в 2023 году

ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти вне организации в 2023 году на 100 тыс. баррелей в сутки, ждет ее роста по сравнению с 2022 годом до 67 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, это следует из февральского доклада организации.

"Рост добычи жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, в 2023 году, по прогнозам, составит 1,4 млн баррелей в сутки, до среднего уровня 67 млн баррелей в сутки, что на 0,1 млн баррелей в сутки ниже, чем оценивалось в прошлом месяце, из-за снижения ожидаемого объема добычи в России и США", - говорится в докладе.

Добыча вне организации, согласно материалам ОПЕК, в январе по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 0,7 млн баррелей в сутки и составила в среднем 72,8 млн баррелей в сутки, что на 2,5 млн баррелей в сутки больше по сравнению с предыдущим годом.

В 2023 году рост в основном обеспечат США, Норвегия, Бразилия, Канада, Казахстан и Гайана, а снижение прогнозируется в России и Мексике. "Тем не менее существуют значительные неопределенности, связанные с влиянием текущих геополитических событий в Восточной Европе и перспективами добычи сланцевой нефти в США в 2023 году", - отмечается в докладе.

Также ОПЕК незначительно пересмотрела оценку по добыче нефти в 2022 году в странах, не входящих в организацию, снизив ее на 48 тыс. баррелей в сутки, до в среднем 65,6 млн баррелей в сутки.

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Версия на английском языке OPEC lowers forecast for oil production outside organization in 2023

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