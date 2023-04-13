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ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти в США в 2023 году

ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти в США в 2023 году ОПЕК чуть понизила прогноз по добыче нефти в США в 2023 году по сравнению с предыдущей оценкой.
Энергетика
13 апреля 2023 г. 16:23
ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти в США в 2023 году

ОПЕК чуть понизила прогноз по добыче нефти в США в 2023 году по сравнению с предыдущей оценкой.

Как передает Report со ссылкой на апрельский доклад организации, она ожидает роста показателя на 0,69 млн баррелей, до 12,57 миллиона баррелей в сутки.

В предыдущем докладе ОПЕК прогнозировала рост в 2023 году на 0,72 млн баррелей в сутки по сравнению с 2022 годом, до 12,6 млн баррелей в сутки. Таким образом, теперь ожидания по добыче немного снижены - на 0,03 млн баррелей в сутки.

По оценке ОПЕК, добыча нефти в стране в 2021 году составила 11,25 млн баррелей, а в 2022 году - 11,88 млн баррелей в сутки.

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