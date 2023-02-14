О нас

ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти в США в 2023 году

ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти в США в 2023 году ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти в США в 2023 году на 0,03 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой, до 12,62 млн баррелей в сутки.
Энергетика
14 февраля 2023 г. 17:33
ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти в США в 2023 году

ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти в США в 2023 году на 0,03 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой, до 12,62 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в февральском докладе организации.

В предыдущем январском докладе ОПЕК прогнозировала рост в 2023 году на 0,78 млн баррелей в сутки по сравнению с 2022 годом, до 12,65 млн баррелей в сутки.

По оценке ОПЕК, добыча нефти в стране в 2021 году составила 11,25 млн баррелей, а в 2022 году – 11,87 млн баррелей в сутки.

Также прогнозируется, что добыча жидких углеводородов в стране в текущем году вырастет в годовом выражении на 1,1 млн баррелей в сутки, в среднем до 20,1 млн баррелей в сутки, что на 50 тыс. баррелей в сутки меньше по сравнению с прошлой оценкой. Организация связывает снижение прогнозов с меньшей активностью в сфере разведки и добычи нефти в США в предыдущие несколько недель. Отмечается, что в 2023 году ожидаются более активное бурение и меньшие проблемы с цепочками поставок и логистикой на сланцевых участках Permian, Eagle Ford и Bakken.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Сан-Марино
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Сан-Марино
14 февраля 2023 г. 15:00
Cостоялась церемония закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости Азербайджана
ФотоCостоялась церемония закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости Азербайджана
13 февраля 2023 г. 20:45
Азербайджанские спасатели вызволили 51 человека, извлекли 613 тел из-под завалов в Турции
ФотоАзербайджанские спасатели вызволили 51 человека, извлекли 613 тел из-под завалов в Турции
13 февраля 2023 г. 10:01
МИД: Из зоны землетрясения эвакуированы 438 граждан Азербайджана
МИД: Из зоны землетрясения эвакуированы 438 граждан Азербайджана
10 февраля 2023 г. 22:29
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гумпомощью пострадавшим от землетрясения в Турции
ФотоМехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гумпомощью пострадавшим от землетрясения в Турции
10 февраля 2023 г. 18:39
Фоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
ФотоФоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
10 февраля 2023 г. 12:47
HaberGlobal подготовил сюжет о помощи Фонда Гейдара Алиева в районе землетрясения
HaberGlobal подготовил сюжет о помощи Фонда Гейдара Алиева в районе землетрясения
9 февраля 2023 г. 11:22
Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана
Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана
8 февраля 2023 г. 16:21
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:48
Репортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
ФотоРепортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
8 февраля 2023 г. 14:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi