ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти в США в 2023 году

ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти в США в 2023 году на 0,03 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой, до 12,62 млн баррелей в сутки.

ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти в США в 2023 году на 0,03 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой, до 12,62 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в февральском докладе организации.

В предыдущем январском докладе ОПЕК прогнозировала рост в 2023 году на 0,78 млн баррелей в сутки по сравнению с 2022 годом, до 12,65 млн баррелей в сутки.

По оценке ОПЕК, добыча нефти в стране в 2021 году составила 11,25 млн баррелей, а в 2022 году – 11,87 млн баррелей в сутки.

Также прогнозируется, что добыча жидких углеводородов в стране в текущем году вырастет в годовом выражении на 1,1 млн баррелей в сутки, в среднем до 20,1 млн баррелей в сутки, что на 50 тыс. баррелей в сутки меньше по сравнению с прошлой оценкой. Организация связывает снижение прогнозов с меньшей активностью в сфере разведки и добычи нефти в США в предыдущие несколько недель. Отмечается, что в 2023 году ожидаются более активное бурение и меньшие проблемы с цепочками поставок и логистикой на сланцевых участках Permian, Eagle Ford и Bakken.