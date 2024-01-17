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ОПЕК понизила оценку роста добычи нефти вне организации

ОПЕК понизила оценку роста добычи нефти вне организации ОПЕК понизила оценку роста добычи нефти вне организации в 2024 году на 0,1 млн баррелей в сутки. Прогнозируется рост добычи на 1,3 млн баррелей в сутки по сравнению с 2023 годом - в среднем до 70,4 млн баррелей.
Энергетика
17 января 2024 г. 16:58
ОПЕК понизила оценку роста добычи нефти вне организации

ОПЕК понизила оценку роста добычи нефти вне организации в 2024 году на 0,1 млн баррелей в сутки. Прогнозируется рост добычи на 1,3 млн баррелей в сутки по сравнению с 2023 годом - в среднем до 70,4 млн баррелей.

Как передает Report, это следует из январского доклада организации.

"Прогнозируется, что добыча нефти странами, не входящими в ОПЕК, в 2024 году вырастет на 1,3 млн баррелей в сутки, до в среднем 70,4 млн баррелей в сутки", – говорится в докладе.

Рост добычи нефти вне организации в 2024 году в декабрьском докладе ожидался на уровне 1,4 миллиона баррелей в сутки.

Основными драйверами роста добычи нефти вне организации в 2024 году, как ожидает ОПЕК, станут США, Канада, Гайана, Бразилия, Норвегия и Казахстан. Существенную поддержку росту также окажут шельфовые проекты – в основном в Латинской Америке, добавляется в докладе. В то же время наибольшее снижение добычи прогнозируется в Мексике и Анголе.

При этом в 2023 году добыча нефти странами вне ОПЕК, как оценивается, выросла на 2,1 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущим годом, до 69,1 млн баррелей в сутки. Пересмотр оценок в сторону повышения для США, России и Латинской Америки компенсировал пересмотр в сторону понижения для Африки, Канады, европейских стран ОЭСР и других стран Евразии.

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Версия на азербайджанском языке OPEC təşkilatdan kənarda neft hasilatının artımı ilə bağlı proqnozunu aşağı salıb
Версия на английском языке OPEC lowers its estimate for growth in oil production outside organization

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