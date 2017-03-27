ОПЕК поддержал идею о продлении сроков действующего соглашения

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ В рамках Комитета по мониторингу за соблюдением соглашения об ограничении объемов производства провели встречу Кувейт, Оман, Россия, Венесуэла и Алжир.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, члены Комитета согласились с тем, что для снижения глобальных запасов нефти потребуется больше времени и поддержали идею о продлении сроков действующего до июня соглашения.

Также Комитет опубликовал заявление для ОПЕК с просьбой пересмотреть оценку рынка и дать рекомендацию о пролонгации действующего соглашения в апреле. Напомним, что официальное заседание ОПЕК состоится в Вене 25 мая. В тоже время министр энергетики России Александр Новак отметил, что в данный момент еще слишком рано говорить о продлении соглашения.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, присутствовавший на встрече, подчеркнул, что запасы в странах ОЭСР в настоящее время на 282 млн баррелей выше среднего значения за 5 лет.

Министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук отметил, что уровень соответствия соглашению со стороны ОПЕК составлял в феврале 106%. Уровень соответствия стран, участвующих в соглашении, но не входящих в ОПЕК, составлял по состоянию на февраль 64%. Совокупный уровень соответствия - 94%.