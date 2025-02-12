ОПЕК по-прежнему ожидает роста спроса на нефть в мир

ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года и по-прежнему ожидает его увеличения на 1,4 млн баррелей в сутки.

ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года и по-прежнему ожидает его увеличения на 1,4 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в февральском докладе организации.

"Прогнозируется, что мировой спрос на нефть в 2025 году вырастет на 1,4 миллиона баррелей в сутки, оценка прошлого месяца почти не изменилась", - отмечается в докладе.

Организация ожидает, что мировой спрос на нефть в 2025 году составит 105,2 млн баррелей в сутки (103,75 млн баррелей в сутки в 2024 году).

ОПЕК не изменила и оценку на 2026 год. Ожидается, что спрос вырастет еще на 1,4 млн баррелей в сутки по сравнению с 2025 годом и составит 106,6 млн баррелей в день.